Saiba como solicitar a segunda via do cartão Auxílio Estadual 

Solicitar a segunda via do cartão do Auxílio Estadual é um processo simples e rápido, especialmente em casos de roubo, furto ou perda do cartão. A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) orienta os beneficiários sobre os procedimentos necessários para garantir a reposição do benefício de forma segura e eficiente.

Passo a passo para solicitar a segunda via:

Envio de documentos:

O primeiro passo é enviar os documentos necessários para o e-mail [email protected]. Entre os documentos exigidos estão:

Boletim de ocorrência que comprove o roubo, furto ou perda do cartão;

Documento de identificação (RG ou CNH);

CPF do beneficiário;

Número de telefone para contato. Esses documentos são fundamentais para que a Seas possa iniciar o processo de emissão da segunda via do cartão.

Aguardar contato:

Após o envio dos documentos, o beneficiário deve aguardar um prazo de até 15 dias úteis para ser contatado pela equipe técnica da Seas. Durante esse período, a secretaria analisa a solicitação e prepara a reposição do cartão. Tirar dúvidas:

Caso o beneficiário precise de mais informações ou tenha dúvidas durante o processo, pode entrar em contato com a Seas pelo telefone (92) 99498-8586. A equipe está disponível para auxiliar e esclarecer qualquer questão relacionada à solicitação.

Importância do procedimento:

A secretária titular da Seas, Kely Patrícia, reforça a relevância desse processo para garantir a continuidade do Auxílio Estadual e a transparência do programa.

“O programa tem como objetivo garantir a dignidade e a segurança alimentar de 300 mil famílias no estado do Amazonas. Por isso, é fundamental que qualquer incidente que resulte na falta do cartão seja devidamente comunicado e registrado. Esse procedimento é essencial para que o programa cumpra sua missão e continue operando de forma transparente e eficiente”, destacou Kely Patrícia.

Sobre o Auxílio Estadual:

Administrado pela Seas, o Auxílio Estadual é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, beneficiando 300 mil famílias em todo o estado. Com foco na segurança alimentar e no apoio financeiro, o programa é uma ferramenta vital para a população em situação de vulnerabilidade social, garantindo dignidade e qualidade de vida aos beneficiários.

Seguindo esses passos, os beneficiários podem garantir a reposição do cartão de forma ágil e segura, mantendo o acesso ao benefício que é essencial para milhares de famílias amazonenses.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Auxílio Estadual de novembro tem antecipação anunciada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱