A adolescente grávida Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, que estava desaparecida, foi encontrada morta nesta quinta-feira (13), em uma cova rasa no quintal de uma casa em Cuiabá (MT). Segundo informações da polícia, ela foi enforcada com fios de internet e teve o bebê retirado do útero.

Emilly estava desaparecida desde as 11h de quarta (12), quando saiu de casa, no Bairro São Matheus, para buscar doações de roupas de bebê oferecidas por uma mulher desconhecida. A mãe da adolescente tentou contato diversas vezes, mas as chamadas foram recusadas.

O crime

Menos de 24 horas depois, a mulher que supostamente doaria as roupas e o marido dela foram presos ao tentar registrar um recém-nascido no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, alegando que a criança havia nascido em casa. A tentativa dos dois levantou suspeitas da equipe médica, que acionou a polícia.

A adolescente acabou sendo atraída para a da residência do casal, onde foi enforcada por fios e, posteriormente, teve o bebê retirado do próprio ventre. Segundo o delegado que cuida do caso, Caio Alexandre, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foram localizadas facas no local do crime.

Até o momento, quatro pessoas foram presas. O bebê permanece sob cuidados médicos no hospital.

(*) Com informações do B News

Leia mais: VÍDEO: Idoso suspeito de sequestrar e estuprar criança de 9 anos é agredido até a morte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱