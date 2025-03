Infecta Baile de Máscaras II agita Mercado de Origem da Amazônia nesta sexta-feira (14)

Com nove horas de festa e uma lineup diversa, o Infecta Baile de Máscaras promete manter a energia do Carnaval viva nesta sexta-feira (140, no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro Histórico de Manaus. A partir das 22h, o evento, realizado pelo coletivo Vandalhostil, conecta amantes da cultura clubber em uma noite de fantasias, mistérios e batidas aceleradas.

Lineup potente

O evento contará com sete DJs, incluindo a multiartista paulista Anddy Williams, criadora do projeto #facebyanddy, que celebra a beleza de corpos trans e negros na cena eletrônica. Além dela, a festa terá os DJs e produtores do coletivo, Pedrovisk e Vandalo, a veterana M4fel, que retorna a Manaus após temporada em São Paulo, e os residentes Crls, Fredo e V!T.

Conexão entre passado e futuro

Para Jacob Xavier, produtor executivo da Vandalhostil, o Baile de Máscaras é mais que uma festa: é um encontro entre o passado e o futuro da cena eletrônica manauara.

“O Baile de Máscaras resgata a tradição dos antigos bailes de carnaval da cidade, ao mesmo tempo em que traz uma proposta inovadora e ousada para os fãs da música eletrônica. A festa promete uma viagem no tempo, explorando locais históricos do centro de Manaus e oferecendo um espetáculo visual e musical de tirar o fôlego”, afirmou.

Histórico do coletivo

Esta é a segunda edição do Infecta Baile de Máscaras, somando-se a um histórico de cerca de 30 eventos em 1 ano e 8 meses. O coletivo já promoveu festas como ÊXTASE, DRUM ‘N INFECTA, VÍRUS, KPOTE, DUBSESH e FUZUÊ BAILE, consolidando uma comunidade ativa de 350 membros. Reconhecido como a principal força da música eletrônica underground no Norte do país, o Vandalhostil reforça sua presença na cena clubber manauara.

Ingressos e inclusão

Os ingressos estão disponíveis no Shotgun (https://shotgun.live/pt-br/events/infecta-baile-de-mascaras) por R$ 50 (segundo lote). O coletivo mantém um compromisso social, distribuindo cerca de 200 ingressos gratuitos por evento, priorizando a comunidade e garantindo acesso à cultura e ao lazer.

(*) Com informações da assessoria

