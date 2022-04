Caprichoso comercializa últimos lotes de ingressos da Festa de Lançamento do Álbum 2022

Parintins (AM) – O dia 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador, ficará marcado pelo espetáculo de lançamento de 13 toadas do novo álbum do Boi Caprichoso “Amazônia, Nossa Luta em Poesia”. Devido o sucesso na venda dos ingressos, o bumbá deu início às comercializações dos últimos lotes para a festa, que são vendidos de forma exclusiva no Curral Zeca Xibelão.

Os ingressos são vendidos na portaria do Curral Zeca Xibelão pela manhã, das 9h às 13h, e também durante a tarde, das 15h às 18h.

“Nós montamos um novo sistema de eventos em Parintins na festa de aniversário de 108 anos do Boi Caprichoso, celebrado ano passado no dia 30 de outubro. Agora, mais uma vez, largamos na frente para recebermos a nação azul e branca com todos os protocolos de segurança em saúde”, informa o presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Jender Lobato.

O dirigente azul autorizou esta semana a divulgação da produção musical que foi aprovada pela nação azul e branca.

As 13 faixas selecionadas fazem parte de um projeto de arena vitorioso e audacioso, a ser apresentado no Festival Folclórico de Parintins 2022 de 24 a 26 de junho na arena do Bumbódromo.

“O Caprichoso prepara essa grande festa com toda a estrutura de excelência e de primeira qualidade, com o conforto necessário que o torcedor merece”, assegura Jender Lobato.

Após dois anos sem brincar de boi no Curral Zeca Xibelão, a torcedora e sócia do Caprichoso, Mara Prestes, já assegurou a entrada no espetáculo de lançamento do novo álbum.

“Não vejo a hora de voltar ao curral. A ansiedade é muito grande, porque eu não estava aqui nas festas anteriores e assistir pela TV com meus filhos em São Paulo. Vim, hoje, correndo, para ser uma das primeiras a ter os melhores lugares”, revela.

INGRESSOS:

PISTA: R$15,00 (sem camisa)

PISTA: R$ 30,00 (com camisa)

VIP: R$50,00 (com camisa)

EXTRA VIP: R$80,00 (com camisa)

MESA: R$200,00

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cunhãs de Caprichoso e Garantido vão mostrar beleza e dança no Arena Planeta Boi

Artista do Caprichoso sofre grave acidente e está internado na UTI em Parintins

Caprichoso e Garantido abrem temporada de ensaios em Manaus