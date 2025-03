Instituto 3B contrata Sole Jaimes e Kelly Chiavaro para o Brasileirão

O Instituto 3B da Amazônia anunciou a contratação da centroavante Sole Jaimes e da goleira Kelly Chiavaro para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. Ambas as atletas possuem experiência no futebol brasileiro e internacional, fortalecendo o elenco do clube amazonense para a temporada.

Sole Jaimes: artilheira e campeã da Champions League

A atacante Sole Jaimes, de 35 anos, chega ao 3B com um histórico de títulos e gols. A argentina conquistou a Champions League e a Liga Francesa pelo Lyon na temporada 2018/2019. No Brasil, brilhou pelo Santos, onde foi campeã do Brasileirão Feminino de 2017, encerrando a competição como artilheira com 18 gols.

A carreira da jogadora inclui passagens por clubes tradicionais como Boca Juniors (ARG), Flamengo e Napoli (ITA), além de uma temporada no futebol chinês. Pela Seleção Argentina, disputou a Copa do Mundo de 2019, sendo titular em todas as partidas da equipe.

Kelly Chiavaro: experiência no futebol brasileiro

A goleira Kelly Chiavaro também chega para reforçar a equipe amazonense. A canadense já atuou por Flamengo, Botafogo e Santos, onde fez parte do elenco campeão da Copa Paulista 2024. Na última temporada, disputou o Brasileirão Série A1, a Libertadores e o Paulistão.

Reforço para o Brasileirão Feminino

Com as contratações, o Instituto 3B aposta em atletas experientes para enfrentar a elite do futebol feminino nacional. A chegada de Sole Jaimes e Kelly Chiavaro reforça o compromisso do clube em buscar resultados expressivos na temporada.

Leia mais:

“6 Weeks Challenge” começa neste sábado (15) com o Insanos Day em Manaus

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱