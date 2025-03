Homem é preso por matar a esposa estrangulada no Amazonas

Jean Fabio Alves de Almeida foi preso nesta quinta-feira (13) após ser condenado a 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio de sua esposa, cometido em 2010.

O delegado John Castilho, da DIP de Manacapuru, informou que a equipe policial iniciou diligências para localizar o homem após tomar conhecimento da ordem judicial expedida contra ele. Com base nas investigações, os policiais identificaram seu paradeiro e efetuaram a prisão em um residencial do município.

“Jean Fábio agiu por ciúmes e matou a esposa, estrangulando-a com um cadarço após uma discussão. Ele fugiu do local do crime. O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Manacapuru, e a sentença definitiva foi decretada em 2023”, explicou o delegado.

Castilho destacou que Jean Fábio estava foragido e, com o trabalho investigativo da Polícia Civil, foi possível localizá-lo. “A ação reflete o compromisso da polícia em elucidar crimes e trazer justiça para a família da vítima”, concluiu o delegado.

Após ser capturado, Jean Fábio foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena em regime fechado.

