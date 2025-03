Mulher é presa com 42 porções de drogas em Manaus

Prisão foi realizada após denúncias de que no local havia intenso comércio de entorpecentes

Regina dos Santos Pereira, de 37 anos, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (14), pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada na rua Barreirinha, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Com a suspeita, foram apreendidas 42 porções de oxi e R$ 25 em espécie, valor proveniente da venda da droga.

Denúncia

O delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, informou que as diligências tiveram início após a equipe policial receber denúncias anônimas sobre uma mulher que estaria comercializando drogas em frente à sua residência, local onde havia intensa movimentação de veículos.

“Imediatamente, nos deslocamos até o endereço e identificamos a mulher com as características descritas na denúncia. Durante a abordagem, encontramos parte das drogas com ela, e o restante foi localizado dentro da residência. Ao ser questionada, Regina confirmou que o local funcionava como ponto de tráfico de drogas”, explicou o delegado.

Regina dos Santos Pereira foi autuada por tráfico de drogas. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

