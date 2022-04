Quadrilha é presa por homicídios em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), deflagrou a Operação Dead End, que resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão e três de busca e apreensão por homicídios ocorridos naquele município.

Na ocasião foram apreendidas ainda seis armas de fogo, cerca de 700 munições, substância entorpecente, um veículo e dinheiro em espécie.

O delegado-geral da PC-AM, Ricardo Leite, esteve em Rio Preto da Eva e acompanhou o andamento dos trabalhos.

Conforme o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, o objetivo foi cumprir as ordens judiciais devido aos recorrentes casos de homicídios ocorridos esse ano em Rio Preto da Eva.

“Hoje deflagramos a Operação Dead End, após as nossas investigações apontarem envolvimento desses indivíduos em homicídios no município. Agora, conseguimos efetuar essas prisões e dar uma resposta à sociedade. Ressalto que estamos sempre atuantes no combate a qualquer prática criminosa”, destacou o delegado.

Diligências

Armas de fogo apreendidas. – Erlon Rodrigues/PC-AM

Durante a ação, Rodrigo Brito Bezerra, 23, foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária por homicídio.

Na casa dele, no bairro Carlos Braga, foram localizadas três armas de fogo, sendo duas pistolas de calibres 9mm e 380, uma espingarda calibre 12, munições, uma porção de cocaína e um veículo.

Também foi preso o pai de Rodrigo, Robson Lutemberg do Nascimento Bezerra, 42, por homicídio. Durante revista em sua casa, no bairro da Paz, foram apreendidos dois rifles, uma pistola calibre 38 e munições.

Em continuidade aos trabalhos, foram cumpridos os mandados de Antônio Azevedo de Souza Filho, 20, chamado de “Toinho”; e Rosa de Souza Amorim, 24, a “Rosinha”, ambos por homicídio.

Ainda foi preso Eduardo Brito da Silva, 26, conhecido como “Dudu”, em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mas que também possui envolvimento em homicídio.

“Todas as ordens judiciais foram expedidas na noite de quarta-feira (27/04), pela Comarca de Rio Preto da Eva”, disse Henrique Brasil.

Procedimentos

Erlon Rodrigues/PC-AM Erlon Rodrigues/PC-AM

Antônio, Rodrigo, Robson, e Rosa serão indiciados por homicídio. Já Eduardo será indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Rodrigo também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e Robson, por porte ilegal de arma e munição.

Eles ficarão custodiados na sede da 36ª DIP, à disposição da Justiça.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Iranduba é o município do interior do AM com mais homicídios no primeiro trimestre deste ano

Polícia faz operação para combater criminalidade Zona Leste de Manaus

Nove cidades do AM têm alta taxa de homicídios de mulheres, aponta estudo