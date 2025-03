PIM registra crescimento de 14,54% em janeiro de 2025

O Polo Industrial de Manaus (PIM) obteve um faturamento de R$ 17,85 bilhões em janeiro de 2025, o que representa um crescimento de 14,54% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando o faturamento foi de R$ 15,58 bilhões. Os dados foram divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e refletem o bom desempenho do setor industrial na região.

Empregos

Em janeiro de 2025, o PIM manteve 126.116 postos de trabalho diretos, incluindo empregados efetivos, temporários e terceirizados. Esse número é 7,89% superior ao registrado em janeiro de 2024, quando o número de trabalhadores era de 116.885.

Produtos em destaque

Entre os cinco segmentos que mais se destacaram em termos de crescimento, em relação a janeiro de 2024, estão:

Metalúrgico : Crescimento de 47,81%, com faturamento de R$ 1,47 bilhão.

: Crescimento de 47,81%, com faturamento de R$ 1,47 bilhão. Mecânico : Crescimento de 26,12%, com faturamento de R$ 1,96 bilhão.

: Crescimento de 26,12%, com faturamento de R$ 1,96 bilhão. Duas Rodas : Crescimento de 22,76%, com faturamento de R$ 3,48 bilhões.

: Crescimento de 22,76%, com faturamento de R$ 3,48 bilhões. Químico : Crescimento de 12,99%, com faturamento de R$ 2,07 bilhões.

: Crescimento de 12,99%, com faturamento de R$ 2,07 bilhões. Bens de Informática: Crescimento de 8,1%, com faturamento de R$ 3,7 bilhões.

Crescimento

Entre os produtos que mais se destacaram em janeiro de 2025, destacam-se as motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 171.752 unidades produzidas, representando um aumento de 15,83%. Outros produtos de destaque incluem:

Condicionadores de ar tipo split system : 594.125 unidades fabricadas, com crescimento de 17,08%.

: 594.125 unidades fabricadas, com crescimento de 17,08%. Monitores LCD para informática : 327.927 unidades, aumento de 33,63%.

: 327.927 unidades, aumento de 33,63%. Relógios de pulso e de bolso: 551.933 unidades, com crescimento de 35,3%.

Avaliação

Bosco Saraiva, superintendente da Suframa, destacou o desempenho do PIM, que iniciou 2025 com o mesmo ritmo de crescimento observado em 2024, quando o setor alcançou recordes de faturamento e aumentou a geração de empregos. “Em janeiro, as empresas informaram que mais de 126 mil trabalhadores estiveram empregados de forma direta, o que representa quase dez mil postos de trabalho a mais do que no início de 2024. Esse talvez seja o indicador que mais nos deixa satisfeitos e confiantes de que o trabalho do governo federal segue contribuindo de forma direta para o desenvolvimento da nossa região”, afirmou Saraiva.

(*) Com informações da assessoria

