‘Eu sou Garantido’, diz Sebastião Jr. ao negar cargo no Caprichoso

O ex-levantador de toadas do Boi Garantido, Sebastião Júnior, revelou aos seus seguidores do Instagram, na tarde desta sexta-feira (14), que negou o convite feito pelo Boi Caprichoso para assumir o cargo de Amo do Boi, que era ocupado por Prince do Boi.

“Quero agradecer ao convite da diretoria do Caprichoso, ao Rossy, um cara muito bacana, mora no meu coração, Edvan Oliveira, Patrick, meu sobrinho, que fizeram o convite, muito obrigado, mas eu, Sebastião Jr. vou continuar cantando as toadas do meu Boi Garantido, vou continuar vestindo vermelho. [..] Eu podia está pensando ‘poxa, eu vou crescer com essa proposta de ir pro Caprichoso, de ser o Amo do Boi’, mas tem situações assim que a gente quer se sentir bem”, disse o cantor do bumbá.

Sebastião aproveitou para esclarecer que continua sendo levantador de toadas do Garantido, mesmo não defendendo o item no Festival de Parintins.

“Não me tiraram porque eu não participava dos eventos, isso é um discurso vazio. […]Vou continuar cantando, vão me convidar para eventos, não sei depois dessa live aqui. Vou continuar fazendo show, tenho contratos até setembro”, disse.

Os torcedores do Boi Garantido comemoraram a decisão de Sebastião Júnior nas redes sociais. “Quando chegar o momento de voltar, a nação estará de braços abertos! Tudo passa, até uva passa! Essa diretoria passará”, comentou um seguidor. “Tens uma história linda no Garantido, a torcida te ama. Obrigada por em 2010 ter aceitado o desafio de ser nosso levantador e por desde então ter se mantido firme no nosso boi”, comentou outra seguidora.

