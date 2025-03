VÍDEO: Criminoso em moto assalta mulher em Manaus

Câmeras de segurança registraram um motociclista assaltando uma mulher na rua 33, Núcleo 3, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, nesta sexta-feira (14).

As imagens mostram a vítima caminhando com sacolas quando o criminoso a surpreende. Ele se aproxima, anuncia o assalto, arranca as sacolas à força e foge com os pertences.

A polícia deve investigar o caso.

