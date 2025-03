Garantido lota ensaio e intensifica preparação para o Festival de Parintins 2025

Um espaço acolhedor, com horários mais democráticos, e um roll de atrações atraente para o público têm sido uma combinação perfeita e criado um clima de felicidade ao torcedor encarnado, da capital, faltando duas semanas para o início da temporada de ensaios oficiais, realizados no sambódromo.

O 2° Ensaio da Batucada, realizado na noite deste sábado (15), no Mercado de Origem da Amazônia teve clima de reencontro com a presença do pajé Adriano Paketá, em sua estreia no palco do Booth Line, como é conhecido o lugar, localizado no coração do centro histórico de Manaus.

Paketá se declarou feliz pelo convite da Batucada e disse que, faltando ainda três meses para o Festival de Parintins, o trabalho atual é de reajustes e crescimento. ⁸ “O sentimento (atual) é de vitória, de busca de conhecimento. É sempre gratificante a gente poder receber esse carinho da galera. Por isso quero agradecer a todos eles, pelo carinho. E toda força que eles dão pra gente”, afirmou Paketá

Alegria refletida

O coordenador do Comando Garantido, em Manaus, Diogo Santana, diz que as notas máximas conquistadas pela galera do Garantido, na disputa do Festival Folflórico em Parintins, reflete no clima da torcida. E que esse clima tem se antecipado nos eventos realizados, como foram esses dois ensaios no Booth Line. “Eu creio que vai ser uma temporada inesquecível pra todo mundo. Não só para o Comando (Garantido), mas também pra Batucada, pro MAG (Movimento Amigos do Garantido), pra todo mundo”, disse Diogo.

Opinião semelhante expressou Carlinhos do Boi, um dos levantadores veteranos que se apresentaram, junto com David Assayag e Leonardo Castelo, todos pioneiros com mais de 30 anos de carreira. O “animal do boi” disse que estava emocionado de ver o Booth Line, um complexo arquitetônico até então totalmente deteriorado, sendo tomado pelo público. “Eu tô muito feliz. De chegar ao início da temporada já com a casa cheia. Com filas de carros lá fora, isso é gratificante, emocionante. E, aí, a gente já sabe que esta.temporada vai ser grandiosa. E que o Garantido vem aí pra gente conquistar esse campeonato tão sonhado”, afirmou Carlinhos do Boi.

A Voz do Povo

Torcedores ouvidos pela reportagem elogiaram aspectos físicos e estruturais do espaço. “Aqui é amplo e arejado. Também é acessível”, afirmou Nixon Duarte, enquanto que Hernandes Matias observou positivamente a composição do cenário, no meio das quase ruínas do casario antigo. “É a junção do rústico ao mesmo tempo com a tradição do boi. Achei isso fantástico” , afirmou o torcedor que estava ali pela primeira vez.

Em resumo

A organização da festa, chamou o ícone da tradição musical do Garantido, David Assayag, mas deu espaço também para o talentoso novato Gabriel Guimarães. Pelo palco passaram também Luciano Araújo, P.A. Chaves, Márcia Siqueira e Leonardo Castelo. A Batucada entrou com David Assayag e deu o peso musical necessário para a performance de Adriamo Paketá, o convidado especial da Noite Tribal. A Morema Bela 2024, Joice Cristine, também esteve presente. Garantido Show (cia de dança) e Comando Garantido (torcida), grupos oficiais, seguraram suas performances durante todas as mais de cinco horas de evento. “A resposta positiva da Nação Vermelha e Branca tem mostrado que estamos no caminho certo. Dentro de uma proposta centralizada pela diretoria, sob comando do nosso presidente Fred Goes e de Marialvo Brandão, nosso vice, levando o nosso boi Garantido o mais próximo do torcedor em eventos organizados e acessíveis. Essa pegada nós esperamos levar durante toda a temporada”, afirnou Rivaldo Pereira, coordenador da Batucada, em Manaus, que também assinou pela direção geral do espetáculo.

