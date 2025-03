Homem é morto por segurança após briga dentro de motel

Um homem foi morto a tiros pelo segurança de um motel após uma briga de casal, na Rodovia Armando Salles, em Itapecerica da Serra, Região Metropolitana de São Paulo.

A segunda vítima, uma mulher, sofreu ferimentos pelos disparos e foi socorrida ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

De acordo com relatos, a arma utilizada no crime pertencia à própria vítima fatal, identificada como Jeferson. Após uma luta corporal, o segurança teria conseguido desarmá-lo e, em seguida, disparado contra o casal antes de fugir do local. Funcionários do estabelecimento confirmaram a dinâmica dos fatos.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Itapecerica da Serra e o autor dos disparos continua foragido.

*Com informações SBT News

Leia mais

VÍDEO: Casal pula muro de motel para não pagar a conta

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱