A polícia informou, na tarde desta segunda-feira (17), que Maicol Sales dos Santos, único preso suspeito de matar a adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, assumiu a autoria do crime. A informação foi confirmada pelos repórteres Rafael Batalha e Fábio Diamante, do SBT.

Segundo os jornalistas, em novo depoimento, Maicol diz que agiu sozinho. A polícia agora trabalha para descobrir se ele obteve ajuda em alguma etapa do crime e segue investigando o caso.

Investigação

Maicol, vizinho de Vitória e dono do carro Corolla prata que circulou na região em que o corpo da adolescente foi encontrado, está preso preventivamente desde o dia 08 de março diante os “fortes indícios” envolvendo no crime, segundo a Justiça.

A perícia realizada no aparelho do suspeito mostra que ele perseguia Vitória desde o ano passado. Além de diversas fotos da vítima, também foram encontradas imagens de outras mulheres que se parecem fisicamente com a vítima, facas e um revólver [veja abaixo]. O conteúdo, de acordo com a polícia, indica um perfil típico de um “stalker” – expressão em inglês para definir um perseguidor obsessivo.

Maicol também fez uma pesquisa na internet sobre “como limpar cena de crime” e, após o desaparecimento, enviou mensagens sobre seu carro ter sido “filmado” do dia do crime a um amigo.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Caso Vitória: Suspeito acompanhava passos de vítima há 1 ano

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱