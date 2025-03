Operação combate transporte clandestino na Ponta Negra

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), realizou, nesta segunda-feira (17/3), uma operação de combate ao transporte clandestino na avenida Coronel Teixeira e estrada do Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

A ação tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e combater a circulação de ônibus irregulares, assegurando que apenas veículos autorizados prestem serviços de transporte público na capital.

Denúncias motivaram a operação

A vice-presidente de transporte do IMMU, Viviane Cabral, explicou que a operação foi motivada por diversas denúncias sobre o transporte clandestino. “Inicialmente, realizamos uma ação educativa para orientar os motoristas. No entanto, encontramos vários veículos com problemas graves. Um ônibus foi retido e enviado para o parqueamento, onde estamos verificando todos os itens de segurança para garantir que o transporte seja feito de forma adequada”, afirmou.

Riscos do transporte clandestino

O transporte irregular representa sérios riscos para a população, como:

Falta de manutenção adequada dos veículos;

Ausência de fiscalização regular;

Possibilidade de envolvimento em crimes e acidentes devido ao descumprimento das normas de segurança.

Blitz educativa e fiscalização

Durante a operação, foi realizada uma blitz educativa, com foco na fiscalização de documentação, condições dos veículos e conduta dos motoristas. Entre os principais aspectos verificados estavam:

Documentação do veículo e do condutor;

Sinais de irregularidade, como lotação excessiva e más condições do veículo;

Verificação de documentos obrigatórios, como CRLV, CNH compatível com a categoria do veículo e autorização para transporte de passageiros;

Inspeção das condições do veículo, incluindo pneus, cintos de segurança, iluminação, poltronas, extintor de incêndio e saídas de emergência.

Veículo retirado de circulação

Um ônibus foi retirado de circulação por estar em condições inadequadas para o tráfego. O veículo apresentava pneus carecas, falta de lanterna traseira, documentação atrasada e o condutor estava com a habilitação vencida desde 2022. O veículo foi recolhido para o parqueamento.

Atuação integrada garante segurança

O secretário da Semseg, Alberto de Siqueira, destacou a importância da atuação integrada da Guarda Municipal com outras secretarias. “Com a reestruturação da Guarda Municipal, conseguimos trabalhar de modo integrado, oferecendo a segurança necessária. A fiscalização é um serviço da prefeitura, e cabe a nós zelarmos pela segurança dos transeuntes e dos servidores públicos”, afirmou.

Equipes envolvidas na operação

A operação contou com a participação de:

Dois agentes de trânsito, responsáveis pela abordagem e verificação documental;

Oito integrantes da Guarda Civil Municipal/Semseg, garantindo a segurança da operação;

Sete fiscais de transporte, responsáveis por inspecionar irregularidades e fiscalizar a documentação.

Penalidades para veículos irregulares

Veículos encontrados em situação irregular estão sujeitos às penalidades previstas na Lei Municipal 2.898 de 9 de junho de 2022, que incluem:

Multa;

Apreensão do veículo;

Encaminhamento ao parqueamento.

Os veículos só são liberados após o pagamento de multas, diárias e demais taxas administrativas.

Compromisso com o transporte seguro

A Prefeitura de Manaus reforça seu compromisso em coibir práticas irregulares e garantir um transporte público seguro e de qualidade para toda a população.

