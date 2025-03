Idosa morre após ser encontrada agredida e com saco na cabeça no AM

Vilma da Silva Lucas, de 63 anos, morreu após ser socorrida e transferida para Manaus com sinais de agressão e tortura, incluindo a cabeça envolta em um saco plástico. Ela foi encontrada na noite de segunda-feira (17), em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Segundo informações obtidas pela equipe policial de Itacoatiara, Vilma estava desaparecida desde o sábado (15), quando saiu para caminhar e não retornou. Ela foi encontrada caída atrás de um box em uma feira local.

A vítima sofreu agressões e teve a cabeça envolta em um saco plástico. Após ser socorrida com sinais vitais, Vilma foi transferida para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, no bairro Coroado, zona leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso, e um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.

