Homem é achado morto em carrinho de bebê em Manaus com bilhete: ‘entreguei a boca’

Vítima apresentava 20 perfurações por arma branca, e a faca usada no crime ainda estava cravada no nariz, no lado direito do rosto

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (18) na rua 64 com a Alameda Esperança, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O corpo estava dentro de um carrinho de bebê azul, amarrado e coberto com um lençol vermelho e amarelo. Ao lado, um bilhete escrito à mão dizia:

“Morri porque entreguei a boca, agora não entrego mais ninguém.”

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h38 para atender a ocorrência de um possível encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a morte e acionaram a perícia.

De acordo com os peritos, a vítima apresentava 20 perfurações por arma branca, e a faca usada no crime ainda estava cravada no nariz, no lado direito do rosto.

Nenhum morador da área onde o corpo foi encontrado quis falar com a polícia, temendo represálias de traficantes. O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi repassado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga a motivação do crime e busca identificar os responsáveis.

