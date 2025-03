Preso envolvido em latrocínio praticado em mercadinho de Tabatinga

Alcinei Caldas do Carmo foi preso nesta terça-feira (18). Ele é acusado de latrocínio e corrupção de menor em um crime ocorrido no dia 20 de dezembro de 2024, no município de Tabatinga.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, da DIP de Tabatinga, o crime foi premeditado e contou com a participação de um adolescente e de Renan Amarildo Rodrigues Duarte, que já havia sido preso em flagrante horas após o ocorrido. “O trio rendeu as pessoas presentes no local e tentou roubar um estabelecimento comercial usando violência. O dono reagiu, e os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo o proprietário e uma mulher identificada como Belicia Firmino da Silva, que veio a óbito”, explicou o delegado.

Renan confessou a autoria do crime durante interrogatório e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Já o adolescente envolvido foi identificado, mas ainda não foi localizado.

Alcinei Caldas do Carmo responderá por latrocínio e corrupção de menor e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

