Avião de Lula arremete ao tentar pousar em Sorocaba

O avião da Presidência da República que transportava o presidente Lula (PT) arremeteu ao fazer sua primeira tentativa de pouso no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba (SP), na tarde desta terça-feira (18).

Trata-se de uma manobra por meio da qual o avião interrompe sua aproximação quando está prestes a pousar. Tecnicamente, a arremetida é chamada de “procedimento de aproximação perdida”.

Pouco depois, o avião com Lula fez nova aproximação e tentou pousar, desta vez com sucesso. A informação foi confirmada pelo aeroporto de Sorocaba e pela assessoria de Lula.

O procedimento é considerado seguro e normal na aviação e ocorre sempre que a aeronave precisa interromper o pouso por algum motivo.

O que aconteceu

O avião da Presidência arremeteu por volta das 15h20, horário em que havia fortes ventos na região do aeroporto. Até o momento, no entanto, ainda não foi informado o que levou a aeronave a realizar o procedimento.

O pouso bem-sucedido do avião presidencial ocorreu cerca de 10 minutos depois, por volta das 15h30.

Esse não foi o primeiro incidente envolvendo o avião da Presidência. Em outubro do ano passado, uma pane na aeronave fez Lula e a comitiva que o acompanhava ficarem quase 5 horas voando “em círculos” sobre a Cidade do México, para gastar combustível e fazer um pouso seguro no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles.

De Brasília a Sorocaba

Lula viajou a Sorocaba para visitar uma fábrica da Toyota na cidade. É o segundo compromisso do presidente da República no município em menos de uma semana. Na última sexta-feira (14), Lula participou de uma cerimônia de entrega de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mais cedo, em Brasília, Lula apresentou o projeto de lei que prevê a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. O governo quer que a isenção comece a valer em 2026, mas isso dependerá da aprovação pelo Congresso.

A medida terá um impacto de R$ 27 bilhões em 2026, segundo estimativa do governo. Para compensar a perda arrecadatória, o texto propõe a fixação de um imposto mínimo sobre rendas mensais a partir de R$ 50 mil — o equivalente a R$ 600 mil por ano. Nesses casos, a alíquota será gradual, variando entre 0% e 10%, de acordo com a faixa de renda.

