COLISÃO NO AR

Câmera de segurança registrou a queda de uma das aeronaves após a colisão no ar; seis pessoas morreram no Recreio dos Bandeirantes.

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento da queda de um dos helicópteros envolvidos na colisão aérea que matou seis pessoas na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

Logo após o impacto, a aeronave explodiu e provocou um incêndio de grandes proporções. Além disso, as chamas atingiram veículos estacionados no local e geraram novas explosões.

Câmera registrou momento da queda

As imagens mostram o instante em que um dos helicópteros despenca após a colisão no ar.

Segundo testemunhas, as aeronaves de matrículas PP-MAC e PR-DJJ se chocaram antes da queda. Em seguida, os helicópteros atingiram um terreno localizado entre a Avenida das Américas e as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

O espaço funcionava em uma área alugada pela montadora BYD.

Explosão atingiu veículos no terreno

🚨 URGENTE: Seis pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu próximo ao Centro de Futebol Zico (CFZ).#acidente #helicoptero #riodejaneiro #recreio pic.twitter.com/UA18v8nQuO — jk32 (@alonatalina1) June 14, 2026

Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo. Por causa do impacto, o fogo se espalhou rapidamente e alcançou veículos elétricos estacionados no local.

Além disso, moradores relataram uma sequência de explosões e registraram uma grande coluna de fumaça que pôde ser vista a quilômetros de distância.

Já a segunda aeronave caiu sem pegar fogo. No entanto, o piloto morreu preso às ferragens.

Seis pessoas morreram no acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas estavam em um dos helicópteros. A sexta vítima era o piloto da outra aeronave.

Nenhuma das pessoas a bordo sobreviveu ao acidente.

Além disso, equipes de resgate encontraram destroços espalhados por um raio de aproximadamente 100 metros. Uma das partes da fuselagem chegou a atingir o terraço de um prédio vizinho.

Cenipa apura causas da colisão

O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 45 militares e 15 viaturas para atender a ocorrência. Por isso, a pista lateral da Avenida das Américas precisou ser interditada durante os trabalhos de resgate.

Por volta das 10h, os bombeiros controlaram o incêndio e iniciaram a busca por possíveis vazamentos de combustível.

Agora, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) analisam os destroços e coletam informações para identificar o que provocou a colisão entre as aeronaves.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a causa do acidente.

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