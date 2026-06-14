TRAGÉDIA NO RIO

Autoridades identificaram as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros; cantor Oliver Tree e o influenciador Gaspi estão entre os mortos.

O cantor e produtor norte-americano Oliver Tree e o influenciador argentino Gaspi estão entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

As autoridades identificaram os ocupantes das aeronaves horas após o acidente. Além disso, equipes de resgate, bombeiros e investigadores seguem atuando na ocorrência para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Veja quem são as vítimas

Cinco pessoas estavam a bordo do helicóptero de matrícula PP-MAC e morreram no local.

Confira a lista:

Alexandre Souza, piloto da aeronave;

Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, youtuber argentino;

Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, produtor musical brasileiro;

Lucas Vignale, diretor de videoclipes argentino;

Nickel Oliver Tree, cantor e produtor norte-americano.

Já o helicóptero PR-DJJ transportava apenas o piloto Charles Marsillac, que também morreu no acidente.

Quem eram Oliver Tree e Gaspi

Oliver Tree conquistou projeção internacional ao misturar música alternativa, visual excêntrico e personagens caricatos. Ao longo da carreira, o artista acumulou milhões de ouvintes e seguidores em plataformas digitais.

Já Gaspi ganhou fama na Argentina por seus vídeos de humor e abordagens espontâneas nas ruas de Buenos Aires. Além disso, o influenciador ampliou sua popularidade ao participar da “La Velada del Año V”, evento organizado pelo streamer espanhol Ibai Llanos.

Como aconteceu a colisão

Segundo testemunhas, os dois helicópteros colidiram ainda no ar antes da queda.

Logo depois, as aeronaves atingiram um terreno localizado entre a Avenida das Américas e as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. O espaço pertencia a uma igreja e atualmente estava alugado pela montadora BYD.

O helicóptero que transportava Oliver Tree, Gaspi e os demais passageiros explodiu ao atingir o solo. Em seguida, as chamas atingiram veículos estacionados e provocaram novas explosões.

Por causa da intensidade do incêndio, moradores registraram uma grande coluna de fumaça visível a quilômetros de distância.

Já a segunda aeronave caiu sem pegar fogo. No entanto, o piloto morreu preso às ferragens.

Destroços ficaram espalhados

O impacto espalhou partes das aeronaves por diferentes pontos da área atingida.

Além disso, equipes de resgate encontraram destroços em um raio de cerca de 100 metros. Uma das partes da fuselagem chegou a parar no terraço de um prédio vizinho.

Agora, as autoridades investigam as causas da colisão e trabalham para determinar o que provocou o acidente.

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