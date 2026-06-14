TRAGÉDIA AÉREA

Colisão entre aeronaves provocou explosões, espalhou destroços e matou seis pessoas no Recreio dos Bandeirantes.

Seis pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, as aeronaves de matrículas PP-MAC e PR-DJJ se chocaram no ar antes de cair em uma área próxima à Avenida das Américas. Logo após o impacto, moradores registraram o acidente em diversos vídeos que circulam nas redes sociais.

Além disso, o major Fábio Contreras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, confirmou que nenhuma das vítimas sobreviveu. Até a publicação desta reportagem, no entanto, as autoridades ainda não haviam divulgado a identidade dos ocupantes.

Queda provocou explosões e incêndio

Pelo menos 5 morreram em queda de helicópteros no RJ pic.twitter.com/dIgIFeF4Ra — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 14, 2026

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 8h59. As aeronaves caíram em um terreno de uma igreja desativada, localizado entre a Avenida das Américas e as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Ao atingir o solo, um dos helicópteros explodiu e espalhou fogo por veículos elétricos armazenados no local. Como consequência, novas explosões ocorreram e uma grande coluna de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade.

Enquanto isso, o segundo helicóptero caiu de cabeça para baixo e não pegou fogo. Ainda assim, o impacto mobilizou uma grande operação de resgate na região.

Destroços ficaram espalhados pela área

Segundo informações preliminares, um dos helicópteros, modelo Eurocopter AS350 B2, conhecido como Esquilo, transportava quatro passageiros e o comandante. A aeronave teria decolado de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense.

Por outro lado, o segundo helicóptero transportava apenas o piloto.

Além disso, partes das aeronaves ficaram espalhadas em um raio de cerca de 100 metros. Por exemplo, uma das caudas caiu no terraço de um prédio vizinho. Da mesma forma, os pontos de impacto ficaram distantes entre si dentro do terreno.

Bombeiros mobilizaram grande operação

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 45 militares e 15 viaturas. Além disso, as equipes interditaram a pista lateral da Avenida das Américas durante os trabalhos de resgate e combate às chamas.

Em seguida, por volta das 10h, os bombeiros controlaram o incêndio. Depois disso, os agentes passaram a verificar possíveis vazamentos de combustível e a preservar a área do acidente.

Cenipa inicia investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), acionou investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3) para iniciar os trabalhos no local.

Segundo a FAB, os especialistas realizam a coleta e a confirmação de dados sobre a ocorrência. Além disso, as equipes fazem a preservação de evidências, a análise inicial dos danos e o levantamento de informações que podem esclarecer as causas da colisão.

Por fim, o Cenipa informou que o objetivo da investigação é identificar os fatores que contribuíram para o acidente e reforçar a segurança da aviação.

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