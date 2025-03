Seleção Brasileira faz primeiro treino com grupo completo antes de enfrentar a Colômbia

A Seleção Brasileira realizou, nesta terça-feira (18), o primeiro treino com os 23 convocados em campo. A atividade aconteceu no Estádio Valdir Campelo Bezerra, conhecido como Bezerrão, em Gama (DF), e marcou a fase final da preparação para o confronto contra a Colômbia.

Nesta quarta-feira (19), a equipe volta a treinar, desta vez no Estádio Mané Garrincha, local do jogo. A atividade está marcada para as 16h (horário de Brasília), antecedida pela entrevista coletiva do técnico Dorival Jr.

Brasil x Colômbia: duelo com casa cheia

A Seleção enfrenta a Colômbia na quinta-feira (20), às 20h45 (horário de Manaus), em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo terá lotação máxima. Segundo a administração do Mané Garrincha, todos os ingressos foram vendidos, e mais de 60 mil torcedores são esperados no estádio.

Próximo compromisso: Argentina

Ainda nesta Data FIFA, o Brasil viaja para enfrentar a Argentina na 14ª rodada das Eliminatórias. O clássico sul-americano acontece na próxima terça-feira (25), às 20h (de Manaus), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

