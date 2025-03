Motociclista fica ferida após ser atingida por carro de empresa de internet em Manaus

A vítima, identificada como Janaína, estava a caminho do trabalho quando o acidente ocorreu.

Uma jovem motociclista ficou ferida após ser atingida por um carro de uma empresa de internet na manhã desta quarta-feira (19), na Alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A vítima, identificada como Janaína, estava a caminho do trabalho quando o acidente ocorreu.

De acordo com relatos, o impacto foi forte, e a jovem sofreu ferimentos graves, incluindo sangramento nasal e suspeita de fratura no braço.

Testemunhas afirmaram que Janaína estava bastante machucada, mas foi rapidamente atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros no local. Após a estabilização, ela foi encaminhada a um hospital para receber tratamento médico especializado.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e as autoridades competentes devem investigar o caso para apurar responsabilidades.

