O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a persegui-la.

Um homem de 21 anos foi preso, na terça-feira (18), por descumprir medida protetiva e perseguir a ex-companheira, de 26 anos. A prisão foi realizada no bairro Centro, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Paulo Barros, da DEP de Itacoatiara, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após a vítima registrar uma denúncia na delegacia. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a persegui-la, descumprindo a medida protetiva vigente desde outubro de 2024.

“No dia 4 de março, o homem procurou a vítima em um evento onde ela estava e, em outras ocasiões, passou a frequentar os mesmos locais que ela. Na academia, por exemplo, utilizava aparelhos próximos aos que ela usava”, informou o delegado.

Diante da denúncia, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida.

Procedimentos

O homem foi preso e responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Ele já se encontra à disposição da Justiça.

