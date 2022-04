Escola em Manaus realiza Semana do Livro e da Biblioteca para incentivo à leitura

A 3ª Semana do Livro e da Biblioteca na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Elisa Bessa Freire foi encerrada com exposições artísticas, salas temáticas, palestras e oficinas

Manaus (AM) – Nunca é demais em falar da importância da leitura, por isso a educação nas escolas tem que fomentar esse tipo de conteúdo constantemente. A 3ª Semana do Livro e da Biblioteca na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Elisa Bessa Freire, na zona leste de Manaus, foi encerrada nesta sexta-feira (29/04), com exposições artísticas, salas temáticas, palestras e oficinas.

A semana abordou a importância e valorização dos livros e da leitura e estimulou a criatividade dos alunos.

O evento teve o tema “Cem Anos da Semana da Arte Moderna”, e visou desenvolver o conhecimento e interesse pela literatura e a arte, motivando a prática e o desenvolvimento da cultura.

Professores e estudantes realizaram apresentações musicais, homenagens ao poeta Nelson Castro, contos, poemas, entre outras atividades culturais.

O bibliotecário Washington Sousa, responsável pela coordenação da semana, diz que praticar esses temas e interatividades com os alunos é necessário para estimular a valorização e incentivo à leitura e à cultura.

Bibliotecário Washington Sousa – Arquivo pessoal

“Com as dinâmicas, incentivamos e ensinamos a Língua Portuguesa, as Artes, a Ciência e outras disciplinas, por meio de oficinas e palestras. A biblioteca tem o papel de passar a informação, independente do meio, como os livros, então o foco foi mostrar esse papel e desenvolver os estudantes”, enfatiza Sousa.

A gestora Maria do Carmo conta que ficou feliz com a valorização e participação de todos na semana.

Aluna Letícia Ferreira e gestora Maria do Carmo – Arquivo pessoal

“A partir dessa metodologia de interação, podemos garantir aprendizagem e diversão a todos, trazendo atividades educativas que estimulam o desenvolvimento dos alunos tanto na vida acadêmica quanto social. Eles se envolvem muito na confecção e exposição das artes, então nós da escola ficamos muito felizes com essa dinâmica”, diz a gestora.

Incentivo

A estudante Letícia Ferreira, do 9º ano do Ensino Fundamental e aspirante a escritora, vê a Semana do Livro e da Biblioteca como uma das melhores programações da escola.

“Homenagear esse evento nacional é muito gratificante para mim, pois foi a Semana da Arte Moderna que elevou a arte brasileira em diversos aspectos. Como aprendiz de escritora, participar desse evento é incentivador, pois aprendo sobre a arte, a música e as culturas. Acho incrível poder aprender e desenvolver minhas habilidades, pois escrever é uma forma de liberdade para mim”, entrega a estudante.

Edição: Gláucia Chair, com informações da assessoria.

