Adolescente é flagrado conduzindo caminhão trator em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou na manhã desta quarta-feira (19), um jovem de 17 anos conduzindo um caminhão trator rebocando um semi reboque com contêiner.

Por ser menor de idade, a legislação de trânsito proíbe a condução de veículo automotor terrestre. Além disso, o veículo apresentava irregularidades que comprometiam a segurança viária.

A abordagem ocorreu na avenida Umberto Calderaro Filho, antiga Paraíba, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a operação Carga Pesada, que acabou constatando 32 veículos com irregularidades, sendo que dois caminhões foram removidos por comprometerem a segurança viária.

Responsabilidade

No ato da abordagem ao adolescente, ele apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pertencente a outro condutor e somente depois assumiu que não era o proprietário do documento. Assim sendo, ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deeai).

Também será apurada a responsabilidade criminal do proprietário do caminhão, considerando que ele permitiu a condução do veículo por um menor de idade, em desacordo com a legislação vigente no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Caminhão perde freio e causa acidente com cinco carros e três motos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱