Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick sofre e perde espaço na Seleção Brasileira

A negociação de Endrick com o Real Madrid gerou grande expectativa, mas, até o momento, o jogador tem desempenhado um papel secundário no clube espanhol, passando a maior parte do tempo no banco de reservas e com oportunidades limitadas em campo.

Frequentemente entrando apenas nos minutos finais, Endrick também perdeu espaço na Seleção Brasileira. Agora, busca primeiro se firmar no clube para depois almejar um papel de destaque com a camisa do Brasil.

Endrick pelo Real Madrid

Desde sua chegada ao Real Madrid, Endrick disputou 28 partidas e marcou seis gols. No entanto, em 18 dessas partidas, jogou por 10 minutos ou menos.

No Campeonato Espanhol, foram 16 jogos e apenas 149 minutos, uma média de pouco mais de nove por partida. Na Champions League, atuou em oito jogos, somando 105 minutos e média de 13 por duelo, marcando um gol.

Por outro lado, na Copa del Rey, recebeu mais oportunidades e correspondeu melhor. Foram quatro partidas e 285 minutos em campo, com média de 71 por jogo. Além disso, marcou quatro gols, alcançando a média de um por duelo.

Recentemente, Endrick entrou nos minutos finais da prorrogação contra o Atlético de Madrid pela Champions League, jogando por cinco minutos. O duelo foi decidido nos pênaltis, e ele estava escalado como o quinto cobrador, mas Ancelotti optou por uma mudança de última hora para contar com um jogador mais experiente na cobrança decisiva.

“Tínhamos dúvidas sobre o quinto, mas aí vi a cara do Endrick e dissemos: melhor o Rüdiger. Futebol… É muito estranho. Ele toca, ele dá dois toques porque ele chuta com o pé direito e toca com o pé esquerdo. É uma loteria. Queríamos colocar Endrick como o quinto cobrador, mas achamos que Rüdiger era mais frio. Eu nunca vi Endrick tão feliz quando eu disse a ele para bater o quinto”, revelou o treinador.

Endrick pode ser emprestado?

Diante das poucas oportunidades, muito se especulou sobre um possível empréstimo. No entanto, na janela de transferências da virada do ano, o jogador decidiu permanecer no clube.

Após o encerramento da temporada, sua equipe avaliará a situação, considerando que um empréstimo pode ser a melhor alternativa para ganhar mais minutos, experiência no futebol europeu e, consequentemente, voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira.

“O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário”, explicou Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, ao ser questionado sobre a ausência do jogador nas últimas convocações.

Pela Seleção Brasileira, Endrick soma 10 jogos e três gols. Ele esteve na Copa América de 2024, mas, desde então, não foi mais chamado.

