Jogador de 18 anos morre após levar joelhada em treino

Guo JiaXuan era jogador do Beijing Guoan, time que disputa a primeira liga chinesa

O zagueiro Guo JiaXuan, de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (20). O jovem estava internado há um mês, depois de ser atingido por uma joelhada na cabeça durante um jogo-treino em que defendia a seleção de base da China contra o Alcobendas, time da região de Madrid, na Espanha, onde acontecia o torneio.

Guo JiaXuan era jogador do Beijing Guoan, time que disputa a primeira liga chinesa. Em 2023, o atleta foi convidado para jogar no Bayern de Munique durante o torneio World Squad, um projeto internacional do clube alemão para revelar jovens promessas pelo mundo.

“O Bayern sofre a perda de Guo Jiaxuan, que sucumbiu a uma severa lesão na cabeça durante um trágico acidente em um jogo-treino na Espanha. O zagueiro foi parte da World Squad de 2023 do Bayern, que oferece a talentos do mundo inteiro a chance de mostrar seu potencial no futebol”, escreveu o Bayern em seu site oficial

FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan.



🔗 https://t.co/TKWrLQchYT pic.twitter.com/llIZWkOu8r — FC Bayern München (@FCBayern) March 20, 2025

Jiaxuan foi transferido do hospital em que estava internado em Madrid para Pequim no último dia 13 de fevereiro. Na manhã desta terça-feira, após piora, teve morte cerebral detectada.

(*) Com informações da CNN News

Leia mais: Homem é executado a tiros em campo de futebol

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱