Manaus vence Princesa do Solimões e avança direto à semifinal do returno

O Manaus FC garantiu vaga direta na semifinal do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025 ao vencer o Princesa do Solimões por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19), no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. O resultado confirmou a liderança do Grupo A para o Esmeraldino, enquanto o Tubarão disputará o ‘playoff’ contra o Manauara.

Com a classificação direta, o Gavião aguarda o vencedor do confronto entre Manauara e Princesa do Solimões para conhecer seu adversário na semifinal do returno. As equipes se enfrentam no domingo (23), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, às 15h30.

O jogo

O duelo foi equilibrado desde o início. Logo aos oito minutos, Renanzinho, em cobrança de falta, exigiu boa defesa do goleiro André Regly. O Princesa do Solimões tentou pressionar com o apoio da torcida, mas foi o Manaus que abriu o placar. Aos 33 minutos, Levy disputou a bola na entrada da área, e Victor Lima aproveitou a sobra para marcar o único gol da partida.

No segundo tempo, o Manaus administrou a vantagem e conteve as investidas do adversário. A situação ficou ainda mais favorável para o Gavião quando Tico foi expulso aos 20 minutos. Com um a mais, o Esmeraldino segurou o resultado até o apito final.

