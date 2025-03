Comissão da CMM cobra transparência da Águas de Manaus

Com o objetivo de acompanhar a execução do serviço de água e esgoto de Manaus, Zé Ricardo cobrou da empresa Águas de Manaus a relação da localização de todas as estações de tratamento de esgoto (ETEs) em operação e suas áreas de abrangência na cidade. Ele cobrou ainda que a empresa apresentasse mais transparência de suas ações no site divulgado, com informações pertinentes aos serviços prestados à população e necessários para fazer a fiscalização dos serviços prestados.

A cobrança ocorreu durante visita da Comissão de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Manaus (Comasa), da qual Zé Ricardo faz parte, na manhã desta quinta-feira (20), com a diretoria da concessionária Águas de Manaus, vereadores e Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) para apresentação dos possíveis investimentos.

Zé Ricardo solicitou ainda balanços contendo resultados dos investimentos, a arrecadação das tarifas de água e esgoto, e a execução das atividades da empresa. Durante a reunião, ele também questionou os altos valores das contas de água e esgoto em Manaus.

“Nunca vimos uma planilha mostrando os verdadeiros custos, as perdas e desperdício que a empresa alega ter. E sobre o esgoto: o custo e tratamento são maiores ou igual ao da água para justificar um percentual de cobrança tão elevado? A população está aflita com os valores das contas que aumentaram muito após a instalação da rede de esgoto. Essa lógica não faz sentido. É preciso que a concessionária esclareça e reveja esses valores altíssimos. Precisamos de resposta urgente sobre esse assunto”, destacou Zé Ricardo.

Na conversa, ele informou à empresa sobre as inúmeras denúncias de cobrança abusiva da tarifa de água e esgoto que recebe dos usuários. E lembrou que várias famílias que, de um mês para o outro, tiveram valores dobrados em suas contas, e sem condições de pagar, tiveram o fornecimento de água suspenso. Para Zé Ricardo, a situação é desumana e fere direitos.

“A conta aumentou de uma ‘hora para outra’, a população pobre não tem como pagar e a empresa corta a água. Isso é absurdo, pois está privando as pessoas de um direito básico e fundamental”, disse.

Multa

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) aplicou, na tarde de quarta-feira, 19, duas novas multas à empresa Águas de Manaus devido a má qualidade do recapeamento asfáltico realizado nas vias contempladas com as novas redes de esgotamento sanitário. As penalidades totalizam R$ 511,5 mil.

Outro lado

Em nota, a Águas de Manaus disse está em diálogo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman). A empresa afirmou que tem prestado todos os esclarecimentos em relação ao tema e irá se manifestar no prazo estabelecido pela agência.

A concessionária disse que segue à disposição da população e dos órgãos regulatórios, reafirmando seu compromisso com a qualidade na entrega dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

