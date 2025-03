Amazonense Samuel Silva disputa cinturão do Cage Warriors nesta sexta-feira (21), em Londres

O amazonense Samuel Silva luta pelo cinturão peso-leve do Cage Warriors nesta sexta-feira (21), em Londres, na Inglaterra. O ‘Caveira’ enfrenta o britânico George Hardwick no Indigo at The O2, com transmissão ao vivo pelo UFC Fight Pass, a partir das 13h (horário de Manaus).

Natural de Tefé (distante 529 quilômetros de Manaus), Samuel Silva construiu sua carreira no Legacy Fighting Alliance (LFA) e chega ao Cage Warriors com uma sequência de quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos oito anos. Ele aceitou a luta com apenas uma semana de antecedência, após a saída de Lucas Clay, adversário inicialmente escalado para enfrentar o campeão.

Mesmo com o aviso de última hora, o brasileiro acredita que está pronto para conquistar o título.

“Sem dúvidas, eu sou o melhor peso-leve do Brasil atualmente. Já fui cogitado para entrar algumas vezes no UFC e sinto que estamos perto. Eu ganhando esse cinturão, não vai ter para onde correr, eles (UFC) vão ter que me contratar”, afirmou Samuel Silva.

O amazonense começou sua trajetória no MMA em Tefé e fez sua primeira luta profissional em Manaus. Atualmente, o ‘Caveira’ mora em Curitiba (PR) e treina na academia Brazilian TKO, sob a orientação do mestre André Dida.

Amazonense treina em Curitiba (PR) na Brazilia TKO. Foto: Divulgação

Preparação para a luta

Apesar do curto período de preparação, Samuel garante que sua rotina de treinos o mantém sempre pronto para desafios como esse.

“Meu camping para essa luta, especificamente, foi curto. Fui chamado em cima da hora, mas já estava em camping para lutar no Brasil. Minha vida é um camping, eu nunca paro de treinar. Na Brazilian TKO, a gente mantém a cultura de estar sempre pronto. Apesar do pouco tempo, fiz os ajustes necessários e estou pronto para ser campeão mundial”, disse o lutador.

Oponente e análise da luta

George Hardwick conquistou o cinturão peso-leve do Cage Warriors em 2022, ao vencer Kyle Driscoll no Cage Warriors 141. Desde então, já defendeu o título três vezes, em lutas na Escócia e em Manchester. Agora, busca sua quarta defesa contra Samuel Silva.

George Hardwick faces off with Samuel Silva ahead of his @CageWarriors lightweight title defence at #CW186 tomorrow night 🏆🔥



pic.twitter.com/zvCXL3P1hz — MMA Orbit (@mma_orbit) March 20, 2025

O amazonense analisou o jogo do britânico e apontou onde pode explorar falhas do adversário.

“Meu oponente é um cara bom, um ‘striker’ inglês, então tem a luta em pé como forte. Mas vejo ele limitado na parte de chão e também em algumas áreas da luta em pé. É nisso que vou capitalizar”, concluiu Samuel.

A luta pode ser decisiva para o futuro do brasileiro no MMA, com a possibilidade de uma futura vaga no UFC.

Leia mais:

Lutador Amazonense conquista cinturão Peso-Galo do ACA MMA em Moscou

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱