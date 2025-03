Zona Norte de Manaus terá nova intervenção no trânsito

Prefeitura de Manaus entrega nova alternativa viária na avenida Max Teixeira com rua São Judas Tadeu

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entrega no próximo domingo (23) nova alternativa viária na avenida Max Teixeira, com rua São Judas Tadeu, na zona Norte da cidade, para garantir mais fluidez ao trânsito e otimizar o deslocamento dos motoristas.

A intervenção, que envolve a abertura de um acesso com três pistas a partir da rua São Judas Tadeu, para acesso à Max Teixeira, promete reduzir em até 50% o tempo de espera no semáforo dos cruzamentos.

A obra incluiu a remoção parcial do canteiro central, aplicação de 120 toneladas de asfalto e a instalação de 100 metros de meio-fio e sarjeta, além de nova sinalização horizontal e vertical.

De acordo com a prefeitura, a obra soma-se a outras melhorias já realizadas nas avenidas Loris Cordovil, Djalma Batista, Constantino Nery, Pedro Teixeira e rua da Indústria, para garantir mais segurança e eficiência no tráfego da capital.

