Instituto 3B é única representante nortista no Brasileirão Feminino

A Arena da Amazônia será palco da estreia do Instituto 3B na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida que marcará o início da campanha da equipe amazonense, única representante da região Norte na elite nacional, será contra as cariocas do Fluminense, no próximo domingo (23), às 17h.

“O governador Wilson Lima investiu no futebol profissional do estado e estamos vivendo um momento único com um time amazonense de volta à elite do Brasileirão Feminino. Hoje o Amazonas possui clubes protagonistas nas principais divisões nacionais e estaremos torcendo pelo sucesso dentro de campo”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Em 2024, o Instituto 3B conseguiu o acesso à Série A1 na mesma Arena da Amazônia, ao vencer o Mixto-MT nos pênaltis. A única equipe da região Norte na primeira divisão, incluindo campeonatos masculino e feminino, se reforçou com nomes de peso para a competição, como o caso da jogadora argentina Sole Jaimes, campeã da Champions League pela equipe francesa do Lyon.

Atletismo

Neste sábado (22), às 6h, a Vila Olímpica de Manaus recebe o Campeonato Amazonense Loterias Caixa de Atletismo. A competição visa qualificar os atletas para campeonatos nacionais e contará com as disputas de marcha atlética, salto em distância, salto em altura, salto com vara, arremesso de peso, lançamento de disco, martelo e dardo. Com entrada gratuita ao público que quiser prestigiar o campeonato, a previsão de início das disputas está marcado para às 7h da manhã.

Agenda Completa

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Brasileiro Série A Feminino – 3B da Amazônia x Fluminense FC

Data e horário: Domingo (23/03) às 17h

Entrada: Ingresso

Organização: CBF

Arena Amadeu Teixeira

Competição: XXXVIII Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu

Data e horário: Sábado e Domingo (22/03) e (23/03) às 7h

Entrada: Gratuito

Organização: FJJAM

Estádio Carlos Zamith

Competição: Barezão 2025 – 2º turno – Parintins FC X Amazonas FC

Data e horário: Sábado (22/03) às 15h30

Entrada: Ingresso

Organização: FAF

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Amazonense Loterias Caixa de Atletismo

Data e horário: Sábado (22/03) às 6h

Entrada: Gratuita

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal sub 12 e sub 14

Data e horário: Sábado (22/03) às 7h30

Entrada: Gratuita

Competição: Campeonato Amazonense Masculino

Data e horário: Domingo (23/03) às 7h30

Entrada: Gratuita

Estádio Ismael Benigno

Competição: Barezão 2025 – 2º turno – Manaus FC X Princesa EC

Data e horário: Domingo (23/03) às 15h30

Entrada: Ingresso

Organização: FAF

