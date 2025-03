Amazonense Samuel Silva vence britânico e conquista cinturão do Cage Warriors

O amazonense Samuel Silva, conhecido como ‘Caveira’, é o novo campeão peso-leve do Cage Warriors. Ele derrotou o britânico George Hardwick por decisão unânime na luta principal do Cage Warriors 186, nesta sexta-feira (21), em Londres. A vitória interrompeu a sequência de três defesas de títulos bem-sucedidas de Hardwick, considerado um dos principais nomes da organização.

Trajetória de sucesso

Natural de Tefé, cidade distante 529 quilômetros de Manaus, Samuel Silva começou sua trajetória no MMA em sua terra natal e fez sua primeira luta profissional na capital amazonense. Atualmente, o lutador de 29 anos mora em Curitiba (PR) e treina na academia Brazilian TKO, sob a orientação do mestre André Dida.

Combate equilibrado

A luta foi disputada durante os cinco rounds regulamentares, com os juízes pontuando a favor do brasileiro ao final do confronto. A vitória consolida Samuel Silva como um dos principais nomes do MMA nacional e internacional.

Rumo ao UFC?

Com o triunfo, Samuel Silva amplia sua sequência invicta para cinco combates e reforça seu nome no cenário internacional do MMA. A conquista do título no Cage Warriors, evento que já revelou diversos lutadores para o UFC, pode aproximá-lo de uma futura oportunidade na principal organização de MMA do mundo.

Confiança no futuro

Durante a semana, em entrevista ao EM TEMPO, o lutador falou sobre a possibilidade de se aproximar do UFC em caso de vitória. “Sem dúvidas, eu sou o melhor peso-leve do Brasil atualmente. Já fui cogitado para entrar algumas vezes no UFC e sinto que estamos perto. Eu ganhando esse cinturão, não vai ter para onde correr, eles (UFC) vão ter que me contratar”, afirmou Samuel Silva, antes da luta pelo cinturão.

