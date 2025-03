Comunidades ribeirinhas de Manaus recebem cinema de rua

Com o suporte da Prefeitura de Manaus e o edital da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), as comunidades ribeirinhas Baixote e Tatulândia receberão o projeto Cinema Ribeirinho. Localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e na RDS do Tupé, essas comunidades estão a cerca de 25 quilômetros da zona urbana de Manaus.

As sessões de cinema estão marcadas para:

5 de abril , na comunidade Baixote.

, na comunidade Baixote. 17 de maio, na comunidade Tatulândia.

Essa iniciativa oferece acesso à cultura e ao lazer a quem enfrenta desafios como distância e custos elevados para frequentar cinemas tradicionais.

Projeto Cultural e Transformador

Parte do programa “Tupé, Arte, Cultura e Meio Ambiente”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o Cinema Ribeirinho vai além do entretenimento. Ele proporciona inclusão cultural para famílias em áreas ribeirinhas e experiências enriquecedoras para crianças e jovens.

Além disso, a idealizadora Cleiciane Souza enfatiza o impacto social positivo.

“O ‘Cinema Ribeirinho’ resgata o sorriso das famílias e oferece oportunidades de aprendizagem e diversão que normalmente são inacessíveis”, disse Cleiciane.

Destaque na Cultura Manauara

O presidente da Concultura, Tony Medeiros, reforça o propósito do projeto.

“Levar cultura e arte às comunidades ribeirinhas é essencial para a inclusão e enriquecimento cultural de Manaus”, avaliou Tony.

