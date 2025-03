Dono de motel é investigado por tentativa de feminicídio e de homicídio em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga uma tentativa de feminicídio contra uma advogada de 29 anos, no caso que envolve dois empresários e ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

Detalhes do crime

O autor dos disparos, um empresário de 30 anos, dono de um motel na cidade, teria ficado furioso ao ver sua ex-companheira, a advogada, ao lado de outro homem, proprietário de uma rede de pizzarias famosa na capital amazonense. Ele efetuou mais de 20 tiros contra o carro onde estavam as vítimas.

De acordo com informações, a mulher já havia terminado o relacionamento com o agressor há dois anos, mas ele nunca aceitou o fim da relação. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica. Já o outro empresário que estava com a advogada teve o caso registrado como tentativa de homicídio no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Cenas registradas por câmeras

Câmeras de segurança registraram o momento em que duas picapes saíram do condomínio Residencial Montreal. Na da frente, estavam a advogada e o dono da rede de pizzarias, enquanto na de trás estava o empresário do motel. Ele chegou a bater no carro da frente e, em seguida, a mulher desceu. O autor já apareceu apontando a arma na direção do carro da vítima, que acelerou e conseguiu fugir.

Logo após, o agressor entrou em outro carro e saiu em perseguição, mas o vídeo não capta mais detalhes. Testemunhas relataram que o barulho dos disparos deixou moradores em pânico, com muitos acordando assustados com o tiroteio.

Investigação em andamento

As investigações estão em andamento, e mais informações não serão repassadas no momento para não interferir nos trabalhos policiais. A PC-AM segue apurando os fatos para identificar todas as responsabilidades envolvidas no caso.

