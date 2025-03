George Foreman, ex-campeão mundial e lenda do boxe, morre aos 76 anos

George Foreman, ex-campeão mundial dos pesos-pesados e protagonista da lendária luta “Rumble in the Jungle” contra Muhammad Ali, faleceu na noite desta sexta-feira (21) aos 76 anos. A família do ex-boxeador comunicou a morte por meio das redes sociais.

“Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por uma fé inabalável, humildade e propósito”, escreveu a família em um comunicado.

Nascido no Texas, Foreman iniciou sua carreira no boxe conquistando a medalha de ouro nas Olimpíadas. Sua ascensão na categoria dos pesos-pesados foi rápida, culminando em sua vitória contra Joe Frazier em 1973. No entanto, um ano depois, ele perdeu o cinturão para Muhammad Ali, em uma das lutas mais emblemáticas da história do boxe, realizada no Zaire.

Após se afastar dos ringues por 10 anos, Foreman retornou ao boxe com uma nova motivação, impulsionado por uma renovação religiosa.

Em 16 de abril de 1990, Foreman enfrentou o brasileiro Maguila em Las Vegas, vencendo por nocaute no segundo round.

Em 1994, ele protagonizou um dos nocautes mais memoráveis do boxe ao derrotar Michael Moorer, 19 anos mais jovem, recuperando os títulos dos pesos-pesados.

Já consolidado como um ícone do esporte, Foreman encerrou sua carreira com apenas mais quatro lutas antes de se dedicar ao mundo dos negócios. Ele se tornou ainda mais rico e famoso com o lançamento da George Foreman Grill, uma linha de grelhas elétricas que vendeu mais de 100 milhões de unidades.

