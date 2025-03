Homem é preso por agredir a ex-companheira com socos e tapas em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem de 35 anos por agredir sua ex-companheira, de 26, na noite de sexta-feira (21), na rua Rio Madeira, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Agressor descumpriu medida protetiva

Por volta das 22h15, a equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que possuía uma medida protetiva contra o agressor, mas ele ficou circulando próximo à sua residência durante todo o dia.

À noite, quando saiu com amigas para um bar, o ex-companheiro a abordou para conversar. Pouco depois, ele se exaltou e a agrediu com tapas e socos no rosto. A mulher sofreu hematomas na testa e próximo ao olho esquerdo.

Diante das agressões, a PM prendeu o homem e o conduziu à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos legais.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar qualquer ação criminosa pelos números 181 (disque-denúncia) ou 190. A corporação garante o sigilo da identidade do denunciante.

