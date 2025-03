‘Eu Tenho Pai’: Defensoria Pública entrega exames de DNA em Manaus

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou, neste sábado (22), a entrega de 54 resultados de exames de DNA do mutirão “Eu Tenho Pai”. A iniciativa ocorreu na sede da Defensoria, no bairro Aleixo, em Manaus, e faz parte da ação promovida em novembro, que registrou cerca de 500 atendimentos, incluindo testagens de DNA e outros serviços voltados à parentalidade.

Reconhecimento e direitos

As partes envolvidas foram previamente contatadas e compareceram à sede da Defensoria para receber os laudos presencialmente. Nos casos em que a paternidade foi confirmada, a certidão de nascimento foi averbada, e direitos como convivência e pensão alimentícia foram formalizados, garantindo a proteção da criança.

A defensora pública Heloísa Canto destacou a importância do mutirão para a garantia dos direitos familiares e a facilitação de acordos entre as partes.

“Na etapa anterior do mutirão, coletamos as amostras para os exames de DNA. Nos casos de confirmação da paternidade, promovemos a conciliação entre os envolvidos sobre o regime de guarda, convivência e pensão alimentícia”, explicou.

Foto: Brayan Riker/DPE-AM

Impacto social do mutirão

Entre os beneficiados, Maury Nunes buscou a Defensoria para regularizar a paternidade de sua filha. Ele relatou a importância do mutirão para resolver a situação de forma ágil.

“Eu saio daqui pai. Já resolvemos tudo, não precisa mais nem se preocupar com isso. Aqui a gente consegue resolver tudo de forma rápida e eficiente”, afirmou.

Foto: Brayan Riker/DPE-AM

Criada pela DPE-AM em 2022, a campanha “Eu Tenho Pai” oferece atendimento à população vulnerável, viabilizando exames de DNA custeados pela Defensoria. A ação inspirou a campanha nacional “Meu Pai Tem Nome”, promovida pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) em parceria com as Defensorias estaduais.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Museu de Manaus recebe 2 mil visitantes por mês e reforça importância histórica e cultural

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱