Ex-jogador do Amazonas agride torcedores do Avaí em Santa Catarina; VÍDEO

O ex-volante do Amazonas FC, Jorge Jiménez, que atualmente joga pela Chapecoense, foi flagrado agredindo torcedores do Avaí após a final do Campeonato Catarinense, disputada no sábado (22), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O paraguaio, que recebeu cartão vermelho durante a partida, deu uma voadora nas costas de um torcedor e, em seguida, um pontapé quando ele estava caído.

Agressão em vídeo

A confusão começou quando Jiménez, ao deixar o gramado após o apito final, reagiu às provocações de torcedores do Avaí. Um deles, que fazia gestos obscenos em direção à arquibancada, foi o alvo da agressão. Cenas gravadas por pessoas no estádio mostram o momento em que o jogador atinge o torcedor.

O atleta paraguaio, de 32 anos, já havia sido expulso da partida durante uma confusão envolvendo a revisão do árbitro Gustavo Ervino Bauermann no lance que originou o pênalti do empate.

Avaí conquista título catarinense

Mesmo com a confusão, o Avaí celebrou seu 19º título do Campeonato Catarinense ao empatar por 1 a 1 com a Chapecoense. O resultado garantiu a taça para o clube de Florianópolis.

Passagem pelo Amazonas FC

Jímenez somou 50 jogos com a camisa do Amazonas. Foto: João Normando/AMFC

Jorge Jiménez chegou ao Amazonas FC em junho de 2023 para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O volante fez parte da campanha do time que garantiu o acesso à Série B e conquistou o título da terceira divisão. Em 2024, ele disputou 50 partidas, marcou um gol e deu duas assistências pelo clube aurinegro.

Vídeo

Nota da Chapecoense

Em nota, a Chapecoense disse que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. O clube informou que procurou Jímenez, logo após o ocorrido, e que o atleta se mostrou arrependido pela conduta. Confira o comunicado na íntegra:

Acerca dos ocorridos após a partida contra o Avaí, a Chapecoense vem a público a fim de afirmar que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. Desde o ocorrido, o mesmo tem refletido sobre suas ações e entende que reações impulsivas não condizem com a responsabilidade que carrega como profissional do futebol. Ele reforçou seu compromisso em aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro.

A Chapecoense lamenta que a partida tenha sido marcada por uma arbitragem claramente tendenciosa, eivada de vícios, que condicionou o resultado prejudicando o clube de forma clara e cristalina mais uma vez. Esta situação causou revolta em todos os profissionais diretamente prejudicados, até mesmo pelas repetições do erros do primeiro jogo com clara influência do VAR de forma absurda no resultado final. Situação essa que havia sido alertada diretamente ao presidente da Federação e o mesmo absolutamente nada fez.

Por fim, o clube também expressa a sua indignação pelo fato de que, mais uma vez, tenham ocorrido invasões deliberadas dos torcedores da equipe adversária, causando confusão e colocando em risco a integridade de atletas, comissão, staff e de todos os demais torcedores.

