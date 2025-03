Família organiza rifa solidária após carro ser incendiado por criminosos em Manaus

Uma família de Manaus está promovendo uma rifa solidária para quitar a dívida de um veículo incendiado por criminosos. O caso ocorreu recentemente no bairro Cidade Nova 2, núcleo 9, na Zona Norte da capital, e estaria relacionado a uma disputa por território em uma área verde. Segundo relatos da vítima, invasores tentam ocupar o espaço há mais de um mês.

De acordo com Júlio César Ramos Barros, o pai da família, as autoridades estavam cientes da invasão no espaço que fica atrás da residência, um centro poliesportivo com quadra e campo de futebol. No dia 14 de março, uma operação da Polícia Ambiental resultou na prisão de 20 suspeitos.

“A nossa casa dá de fundos para uma associação. Essa associação tem uma quadra de futebol, um campo de futebol e uma área. É um centro poliesportivo e a nossa saída é por lá. Aí tem um pessoal que, há pouco mais de um mês, está tentando invadir. Assim, sempre tentaram invadir essa área verde. E a polícia ambiental dá em cima”, relata Júlio.

Com a batida policial, vários moradores acreditaram que a situação estaria resolvida. Nos dias seguintes, de acordo com Júlio, a área ficou tranquila, mas o ataque veio na madrugada da última segunda-feira (17).

“Como aconteceu toda essa situação na sexta-feira, no sábado não apareceu ninguém (na invasão), no domingo também não. Quando foi na segunda-feira de madrugada, por volta de 0h meia-noite… Foi até cedo, não foi nem tão tarde. Só que eles estudaram a gente, porque a gente entra cedo para casa. No máximo, 21h a gente já está no quarto deitado, porque acordamos muito cedo”, detalha.

Como a casa da família não possuía muro ou portão, o carro foi um alvo fácil. O incêndio trouxe não apenas o trauma psicológico para a família, mas também prejuízos financeiros. O veículo ainda não estava quitado e há um saldo de R$ 19.500 a ser pago. Júlio também depende do carro para trabalhar, pois sua função exige transporte próprio. Diante da situação, a família precisou sair de casa.

“Eles, para mostrar o poder deles, porque a facção sabe como é que é, atearam o fogo no nosso carro. A gente acordou com o carro pegando fogo […]. E assim, a invasão continua. A gente não está mais morando lá, até para ‘resguardar’ nossa cabeça, para dormir é complicado”, a gente está na casa da minha mãe, mas eu estou aí”, completa o morador. Carro ficou totalmente destruído após o ato criminoso. Foto: Arquivo pessoal

Rifa solidária

Sem recursos para cobrir o prejuízo e adquirir um novo automóvel, eles decidiram lançar uma rifa solidária. A ação busca arrecadar fundos para quitar a dívida e viabilizar a compra de outro veículo.

A família pede ajuda da comunidade, seja adquirindo um número da rifa ou compartilhando a campanha. O caso segue sob investigação, mas os responsáveis pelo ataque ainda não foram identificados.

Rifa solidária: https://criarifa.com/0JqwVp

