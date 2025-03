Prefeitura inaugura nova intervenção viária na Zona Norte de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou neste domingo (23) a sexta intervenção viária do pacote de obras voltado à melhoria do trânsito na cidade. A nova adequação no cruzamento da avenida Max Teixeira com a rua São Judas Tadeu, na zona Norte, foi realizada em parceria entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O objetivo é reduzir o tempo de espera nos semáforos e otimizar a circulação na região.

Mudanças viárias e melhorias na mobilidade

A obra criou um novo acesso com três pistas da rua São Judas Tadeu para a avenida Max Teixeira. Além disso, incluiu a remoção parcial do canteiro central, aplicação de 120 toneladas de asfalto e instalação de 100 metros de meio-fio e sarjeta. A via também recebeu nova sinalização horizontal e vertical para maior segurança de motoristas e pedestres.

Impacto no trânsito de Manaus

O prefeito David Almeida destacou os benefícios da intervenção. “Essa modificação reduz significativamente o tempo de espera nos semáforos, garantindo mais fluidez ao trânsito”, afirmou.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Renato Junior, explicou que esta obra faz parte de um plano maior de reestruturação viária. “Temos um cronograma para modificar 19 pontos críticos da cidade. Essa é a sexta intervenção, e seguimos trabalhando diariamente para melhorar a mobilidade urbana”, ressaltou.

Redução no tempo de espera

Segundo Arnaldo Flores, diretor-presidente do IMMU, a obra reduziu o tempo de espera no semáforo de 200 para 100 segundos, um ganho de 60%. “O transporte coletivo também foi beneficiado, com novas paradas de ônibus e diminuição do tempo de espera dos motoristas de 10 para apenas 2 minutos”, destacou.

Outras intervenções em andamento

A ação faz parte de um conjunto de melhorias viárias que incluem mudanças estratégicas em vias como as avenidas Loris Cordovil, Djalma Batista, Constantino Nery, Pedro Teixeira e rua da Indústria. Desde janeiro de 2025, a Prefeitura de Manaus, sob a liderança do prefeito em exercício Renato Junior, trabalha na implementação de 19 intervenções para reduzir congestionamentos e melhorar a circulação na cidade.

Principais obras anunciadas

Constantino Nery e Torquato Tapajós : Criação de ligação direta entre as avenidas, reduzindo tempo de espera em semáforos.

: Criação de ligação direta entre as avenidas, reduzindo tempo de espera em semáforos. Pedro Teixeira : Trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista passa a operar em sentido único.

: Trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista passa a operar em sentido único. Rua da Indústria : Transformada em principal acesso entre Djalma Batista e Constantino Nery.

: Transformada em principal acesso entre Djalma Batista e Constantino Nery. Viaduto de Flores: Adequação geométrica no retorno sentido Centro-bairro para ampliar a fluidez.

As obras incluem mudanças no sentido das vias, novos retornos, revisão da sinalização e ajustes no transporte público. Uma equipe de 50 servidores da Seminf trabalha em revezamento para garantir a execução eficiente das intervenções.

