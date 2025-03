Manauara goleia Princesa e enfrenta o Manaus na semifinal do returno

O Manauara venceu o Princesa do Solimões por 6 a 0 no playoff do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025. Com gols de Caio, Colina, Wallace, Pardal, Joelson e Romarinho, a equipe garantiu vaga na semifinal. O duelo aconteceu neste domingo (23), no Estádio Ismael Benigno, a Colina.

Primeiro tempo arrasador

Mesmo com a vantagem do empate, o Manauara iniciou a partida pressionando. Aos 7 minutos, Pardal cobrou escanteio e Caio abriu o placar de cabeça. Dois minutos depois, Pardal cruzou para Colina, que marcou o segundo gol.

Aos 25 minutos, Vitinho encontrou Wallace na esquerda, que ampliou a vantagem. Aos 30 minutos, Pardal recebeu na grande área e fez o quarto do Robô. Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, Cuadrado recuou para Joelson, que finalizou forte e fechou a etapa em 5 a 0.

Com a vantagem, o Manauara manteve o controle do jogo. O último gol saiu aos 37 minutos, quando Romarinho finalizou da ponta da grande área, decretando o 6 a 0.

Próximo jogo

O Manauara enfrentará o Manaus na semifinal do Barezão. A partida acontece na quarta-feira (26), às 20h30, na Arena da Amazônia.

Leia mais:

RPE Parintins vence o Amazonas e avança à semifinal do returno

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱