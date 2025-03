Instituto 3B estreia com derrota para o Fluminense na Série A1

O Instituto 3B iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino A1 com uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo (23), na Arena da Amazônia. Raquel Fernandes marcou o único gol da partida aos 33 minutos do segundo tempo.

Próximo desafio

Na segunda rodada, o 3B enfrenta o São Paulo, atual campeão da Supercopa do Brasil. A partida será na quinta-feira (27), às 14h (horário de Manaus), no Estádio do Canindé.

Como foi o jogo

O 3B entrou em campo buscando o ataque. Logo no início, Gabi Batista arriscou o primeiro chute, mas sem sucesso. O Fluminense respondeu com Raquel Fernandes, que também não acertou o alvo. Aos 18 minutos, Sole Jaimes teve boa oportunidade, mas a goleira tricolor fez a defesa. O time amazonense manteve a pressão, criando chances com Gabi Batista e Sole Jaimes, mas a defesa carioca bloqueou todas as finalizações. O primeiro tempo terminou sem gols.

No segundo tempo, o Fluminense chegou a marcar nos primeiros minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O 3B quase abriu o placar com Sole Jaimes, mas a equipe carioca aproveitou uma das poucas oportunidades claras que teve. Aos 33 minutos, Raquel Fernandes finalizou dentro da área e garantiu a vitória para o Fluminense. Agora, o time amazonense foca na segunda rodada.

