Adolescente mata jovem por ciúmes de conversas com a namorada no AM

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (24) suspeito de matar um jovem no dia 8 de março, no distrito de Realidade, em Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus. O crime foi motivado por ciúmes, já que o suspeito não aceitava que a vítima conversasse com sua namorada.

A vítima, de idade não informada, foi morta por disparos de arma de fogo. A investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá e com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), levou à apreensão do adolescente por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A Polícia Civil fornecerá mais detalhes sobre o caso durante a coletiva marcada para esta segunda-feira (24). Essa matéria será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.

