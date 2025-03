Combate à poluição sonora em Manaus: veja canais de denúncia e medidas

Para lidar com essa questão, é fundamental conhecer os canais de denúncia e as medidas que podem ser tomadas

Manaus (AM) – Nas grandes cidades, o rápido crescimento urbano e as atividades do cotidiano têm gerado um problema ambiental que afeta a qualidade de vida da população: a poluição sonora.

O excesso de ruído pode causar estresse, insônia e até problemas de saúde mais graves, como perda auditiva e doenças cardiovasculares.

Manaus, como outras metrópoles brasileiras, não é diferente. O avanço urbano da capital amazonense trouxe consigo o desafio de equilibrar o desenvolvimento com a necessidade de bem-estar e tranquilidade de seus habitantes. Na capital. os cidadãos têm à disposição canais específicos para denunciar infrações relacionadas à emissão de ruídos.

Em Manaus, além da polícia Militar e Civil que atendem ocorrências por meio do 190, o cidadão pode pedir auxílio para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em caso de sons abusivos oriundos de bares, casas de show e estabelecimentos comerciais, por meio do e-mail: [email protected].

Antes de denunciar, é necessário registrar os dias e horários de ocorrência, endereço completo e ponto de referência do estabelecimento. Quanto mais informações houver, mais rápido para o órgão checar a ocorrência.

Importante lembrar que para funcionar, estes espaços precisam ter licenciamento ambiental, que delimita o nível de som permitido a cada estabelecimento.

Conforme o Código Ambiental de Manaus, os locais que forem constatados causando poluição sonora e com ausência de licença ambiental, podem sofrer sanções, que vão de notificação, interdição, infração, bem como a apreensão dos equipamentos.

Canais de denúncia e fiscalização

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) é uma das responsáveis por fiscalizar e orientar estabelecimentos comerciais sobre os limites sonoros permitidos. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone (92) 3236-7060 ou pelo email [email protected] ou [email protected].

Além disso, para casos de ruído automotivo que desrespeitem a resolução nº 624 do Contran, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) pode ser acionado pelos números 0800 092 1188 ou (92) 98855-1654.

Conscientização e atitudes práticas

A conscientização da população é fundamental para combater a poluição sonora, complementando a fiscalização. Respeitar os limites sonoros legais e dialogar com a fonte do ruído pode evitar conflitos .Além disso, manter registros como vídeos e áudios fortalece denúncias, enquanto conhecer a legislação local garante a defesa do direito ao sossego.

1. Canais de denúncia:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas): Responsável por fiscalizar bares, restaurantes e outros estabelecimentos licenciados. Contato: (92) 3236-7060 . Email: [email protected] e [email protected] Disque-denúncia: (92) 98842-2161 .

Polícia Militar e Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA):

Atuam em casos de ruído proveniente de vizinhos, que configuram infração ao Código Penal. DEMA: (92) 3671-5175. Policia Militar: 190 . Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU): Atua em conformidade com a resolução nº 624 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece o limite para som automotivo. Contato: 0800 092 1188 ou 98855-1654 .

Resumo:

Conscientização da população sobre a importância do respeito aos limites sonoros.

Colaboração entre órgãos públicos e cidadãos.

A perturbação do sossego alheio é crime, sujeito a punições.

3. Recomendações:

Dialogar com a fonte do ruído antes de acionar as autoridades.

Manter registros (fotos, vídeos, áudios) do ruído para formalizar denúncias.

Conhecer a legislação municipal sobre limites de emissão sonora.

