Motorista denuncia Via Verde por transtornos causados em acidente, em Manaus

Motorista relatou que o condutor do ônibus usava o celular no momento da colisão dos veículos

Um acidente envolvendo um carro de passeio e ônibus coletivo, da linha 128, ocorrido na rua J, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, no último mês, vem gerando transtornos ao motorista Francisco Juarez, conforme denúncia recebida pelo Em Tempo.

De acordo com o motorista, no dia 12 de fevereiro, os veículos trafegavam em via pública, quando colidiram após uma falta de atenção por parte do condutor do ônibus, que pertence à empresa Via Verde Transportes Coletivos.

“O motorista do ônibus estava no telefone, no celular. Depois que bateu, ele me falou para procurar o pessoal da garagem, que eles iam resolver”, afirmou o denunciante.

Mas, o que parecia estar certo, tornou-se uma dor de cabeça para o condutor do carro, já que até hoje, não houve acordo com a empresa. “Me disseram que não iriam pagar, que a culpa era minha”, disse Francisco.

Em comunicado enviado ao motorista, a empresa acusa Francisco de “condução perigosa” e ainda cobra “medidas para compensar os danos causados ao ônibus”.

Após mais de um mês de espera, Francisco precisa lidar com os danos causados ao próprio veículo, e ainda está sendo cobrado pela empresa de transporte rodoviário.

O Em Tempo procurou a Via Verde comentar o assunto, mas até a publicação dessa reportagem, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Leia mais: Ônibus cai em cratera e causa congestionamento quilométrico na Avenida Cosme Ferreira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱