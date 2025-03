Pai de criança que levou cocaína para escola está foragido

O pai da menina de 4 anos que levou, por engano, cocaína para a escola ainda está foragido. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) nesta segunda-feira (24). O caso aconteceu na sexta-feira (21), em uma unidade de ensino de Itamonte (MG).

A história foi descoberta após a criança distribuir papelotes da droga por engano aos colegas. Em uma vistoria na mochila da aluna, os policiais encontraram 16 papelotes do tóxico. Do total, nove haviam sido consumidos parcialmente porque as crianças pensaram se tratar de bala de coco.

Investigação

Em resposta ao Metrópoles, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que a investigação do caso será conduzida sob sigilo.

Segundo a corporação, os alunos encaminhados para atendimento hospitalar já foram liberados e a Polícia Militar analisa o material apreendido.

Ainda na sexta, pelo menos 20 crianças com idades de 4 e 5 anos foram encaminhadas para uma unidade de saúde por causa da suspeita de ingestão da droga. Todas elas acabaram liberadas.

Também nesta segunda, a Polícia Civil divulgou ter instaurado um inquérito policial para apurar o caso e iniciou as diligências para conseguir elucidar a ocorrência.

“Considerando as características da ocorrência, sobretudo o envolvimento de menores, as investigações serão conduzidas sob sigilo. Outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno”, afirmou a PC-MG, por meio de nota.

