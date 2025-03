Últimas apresentações de ‘Cabaré Chinelo’ no Teatro Gebes Medeiros

O espetáculo Cabaré Chinelo chega às suas últimas apresentações antes de uma pausa por tempo indeterminado. As sessões acontecem de quarta a sexta-feira (26, 27 e 28 de março), às 20h, no Teatro Gebes Medeiros, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro de Manaus.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e estão disponíveis no perfil da companhia no Instagram @atelie23 e no site shopingressos.com.br. Pessoas com deficiência têm acesso gratuito, enquanto estudantes, idosos e acompanhantes de PcDs pagam meia-entrada, conforme legislação estadual. A classificação indicativa é 18 anos.

Espetáculo entra em pausa para novos projetos

O diretor do Ateliê 23, Taciano Soares, explica que a pausa permitirá que elenco e equipe se dediquem a novos projetos.

“Não é um encerramento definitivo, mas uma pausa por tempo indeterminado. Queremos aproveitar esses três últimos encontros, que serão muito emocionantes para todos nós”, afirma.

A atriz Julia Kahane, que interpreta Soulanger, destaca a expectativa de casa cheia.

“Esperamos que o público aproveite essas últimas apresentações e que o legado do Cabaré Chinelo continue vivo”, diz.

Uma viagem à Belle Époque amazonense

Estreado em novembro de 2022, Cabaré Chinelo transporta o público para o período entre 1900 e 1920, recriando o ambiente do Hotel Cassina, hoje conhecido como Casarão da Inovação Cassina.

A obra retrata a exploração e violência sofrida por mulheres forçadas à prostituição na época da borracha no Amazonas. A história é contada por personagens como Mulata, Balbina, Antonieta, Soulanger, Laura, Joana, Luiza, Felícia, Enedina, Sarah, Emiliana e Maria, revelando um lado pouco conhecido da Belle Époque amazonense.

Prêmios e reconhecimento nacional

O espetáculo conquistou projeção nacional e recebeu indicações e prêmios importantes:

34° Prêmio Shell de Teatro – Indicado na categoria “Energia que Vem da Gente”

– Indicado na categoria 22º Prêmio Cenym de Teatro Nacional – Venceu nas categorias “Melhor Companhia” e “Melhor Elenco”

– Venceu nas categorias e 17º Festival de Teatro da Amazônia – Premiado como “Melhor Espetáculo” e “Melhor Direção”, além de indicações para “Melhor Atriz”, “Melhor Ator” e “Trilha Sonora”

Com apresentações no Teatro Amazonas, Teatro Icbeu e festivais em São Paulo, Curitiba e Fortaleza, a peça consolidou seu sucesso e lotou sessões em diferentes cidades. Além disso, a trilha sonora conquistou ouvintes em 73 países, ultrapassando 69 mil streams.

